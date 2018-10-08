2018-10-08T12:25:54+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону прошел гастрономический фестиваль

Специальным гостем праздника стал телеведущий программы «Поедем, поедим» Джон Уоррен
Юлия ЛАНДЫШ
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&ensp;Фото: Юлия ЛАНДЫШ
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В субботу, 6 октября, в парке Революции состоялся гастрономический фестиваль, посвященный пятилетию знака «Сделано на Дону». Ростовчане как никто умеют быть гостеприимными и хлебосольными, так что столы на празднике буквально ломились от вкусного угощения.

Участниками события стали производители Ростовской области, сертифицированные в одноименной системе качества. Созданный в Ростовской области в 2013 году, знак «Сделано на Дону» за минувшие годы стал дополнительным гарантом качества продукции. За 5 лет более 50 донских компаний подтвердили соответствие требованиям стандарта, которые внедряются по инициативе губернатора Ростовской области Василия Голубева.

Гастрономический праздник собрал в парке Революции небывалое количество гостей. В течение дня здесь прошли выставки, мастер-классы и розыгрыши призов от нескольких десятков донских производителей продуктов питания. Неподдельный интерес вызвал конкурс «Кто успел, тот и съел» - поедание кулинарных изделий на скорость.

К веселому и вкусному действу присоединился знаменитый ведущий программы «Поедем, поедим» Джон Уоррен. Вместе с ростовчанами он приготовил окрошку и отведал один из самых больших курников, сделанный на Дону. Приятное настроение создавали музыкальные группы The Hobots, «Мистер Кингби» и дуэт Lera.Vlad. Информационным партнером фестиваля выступила «Комсомольская правда» - наши читатели тоже знают толк в хорошей еде! Кстати, все блюда на фестивале делались исключительно из продуктов, сертифицированных региональным знаком качества.

Телеведущий программы «Поедем, поедим» Джон Уоррен Фото: Юлия ЛАНДЫШ

Телеведущий программы «Поедем, поедим» Джон УорренФото: Юлия ЛАНДЫШ

- Этот праздник мы готовили давно и для нас важно, чтобы гости ушли с фестиваля только с хорошими эмоциями, - прокомментировала директор Департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова. - Сегодня среди участников события - предприятия, которые получили сертификат качества «Сделано на Дону». Наша цель - обеспечить качественными продуктами и услугами как жителей Ростовской области, так и гостей региона. Это позволит сделать качественной всю сферу гостеприимства на Дону.

Директор Департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова Фото: Юлия ЛАНДЫШ

Директор Департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина ТелароваФото: Юлия ЛАНДЫШ

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