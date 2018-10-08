2018-10-08T13:18:59+03:00
Общество

Ведьма обещала наложить проклятие на бросающих мусор в ростовской роще

Из выброшенных предметов колдунья собирается делать куклы вуду
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото из группы ВК "Ростов Главный".Фото из группы ВК "Ростов Главный".
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В социальной сети ростовчане обсуждают объявление, висящее на дереве в роще СКА.

- Я ведьма в третьем поколении. Будешь мусорить - возьму твой мусор, сделаю куклу вуду и прокляну тебя! - гласит надпись на белом листе.

Комментируя фото с этой угрозой, горожане отмечают креативность автора и пишут, что для борьбы со "свиньями" все средства хороши.

- У нас люди не суеверные, - отметила одна ростовчанка.

- Я тоже так думала раньше, - ответила ей другая. - А потом оказалось, что больше половины знакомых скрывают свои планы, свадьбы и беременности. А также активно ходят по бабкам-гадалкам. И все эти суеверные людишки - коренные ростовчане с высшим образованием. А некоторые особо суеверные - с двумя высшими.

- Все может быть. Надо верить. Лучше не сорить, - написала третяя.

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