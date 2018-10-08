Владелец сломанного теплохода оштрафован на 100 тысяч рублей за загрязнение Дона

СЕГОДНЯ 13:42 2018-10-08T13:43:57+03:00

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Черноморо-Азовское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования наказало капитана и судовладельца теплохода «Волго-Дон 161». Первый должен заплатить штраф в 10 тысяч рублей, второй - в 100 тысяч. Поводом стала публикация в Интернете, в которой говорилось о выбросе загрязняющих веществ в Дон.

- Установлено, что 5 сентября 2018 года с теплохода на перекате Колузаевский был осуществлен сброс в реку балластной воды с остатками угля, - пояснили в Волго-Донской транспортной прокуратуре, которая провела проверку. - При этом теплоход при наличии повреждений, с которыми запрещена эксплуатация, осуществлял движение из порта Кавказ в Усть-Донецкий порт. Факт неисправности капитан судна скрыл, о полученном повреждении никому не сообщил.

Кстати, за управление судном, имеющим неисправности, капитан получил дополнительный штраф.