2018-10-08T14:48:44+03:00
Происшествия

В Ростовской области грабитель отобрал у прохожей сумочку, где лежали 250 тысяч рублей

Мужчина не успел потратить деньги
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В отношении грабителя возбудили уголовное дело.В отношении грабителя возбудили уголовное дело.Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
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В минувшее воскресенье, 7 октября, в Аксае задержали 29-летнего местного жителя, которого считают причастным к нападению на девушку. По словам потерпевшей, она шла по улице, когда неизвестный выхватил у нее сумочку.

- В полицию обратилась женщина, которая заявила об ограблении, - пояснили в правоохранительных органах Ростовской области. - Она рассказала, что злоумышленник подбежал к ней, ударил и выхватил из рук сумку, в которой находились почти 250 тысяч рублей.

Приметы подозреваемого были переданы всем нарядам.

Девушке удалось достаточно подробно описать обидчика, который убежал с ее деньгами, что помогло установить подозреваемого. Мужчину с похожими приметами доставили в отдел полиции, где оказалось, что он не успел потратить ни копейки из похищенных денег. В отношении него возбудили уголовное дело, а наличность вернули хозяйке.

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