2018-10-08T15:01:50+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону полицейский за деньги обещал помощь в прохождении детектора лжи

Страж порядка потребовал деньги с будущего коллеги
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростове-на-Дону полицейский за деньги обещал помощь в прохождении детектора лжи.В Ростове-на-Дону полицейский за деньги обещал помощь в прохождении детектора лжи.
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В Ростове-на-Дону под следствием оказался сотрудник полиции, которого подозревают в мошенничестве. Будучи специалистом группы морально-психологического обеспечения, в задачи которой входили в том числе оценка и прогнозирование психологического состояния личного состава, он предложил кандидату на одну из должностей свою помощь.

- По версии следствия, 13 апреля, подозреваемый, находясь в своем служебном кабинете, предложил поступающему на службу в органы полиции содействие в прохождении психофизиологического исследования с применением «Полиграфа», не имея к этому никакого отношения, - пояснили в Южном следственном управлении на транспорте.

Свою помощь полицейский оценил в 15 тысяч рублей. Кандидат согласился с предложенными условиями, передал указанную сумму. Об этом стало известно, когда в отношении стража порядка возбудили уголовное дело за другое его преступление.

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