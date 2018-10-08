2018-10-08T16:57:13+03:00
Общество

Когда в Ростове-на-Дону включат отопление 2018: график, очередность подключения

Отопление в Ростове-на-Дону включат 15 октября 2018 года
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Отопление в Ростове-на-Дону включат 15 октября 2018 года. Фото: Правительство РО.Отопление в Ростове-на-Дону включат 15 октября 2018 года. Фото: Правительство РО.
Изменить размер текста:

Когда в Ростове-на-Дону включат отопление 2018: график, очередность подключения. Как рассказали в администрации города, ориентировочная дата начала подключения к теплоисточникам объектов социальной сферы – 10 октября, жилищного фонда – 15 октября.

Уже к началу месяца была подготовлена 271 котельная в городе. Выполнены все регламентные работы - промывка, опрессовка, ревизия систем отопления 4 653 жилых дома с центральным отоплением. Был выполнен необходимый ряд работ для подготовки города к предстоящему отопительному периоду.

Однако ждать, что во всех домах донской столицы сразу потеплеют батареи не стоит. Как говорит наш эксперт, заполнение системы длится от суток до трех дней. Все зависит от удаленности теплоисточника от жилого помещения. Кроме того, существуют разные системы отопления, а где-то надо вручную спускать воду, чтобы вышел воздух.

Кроме того, важно знать - для того, чтобы в доме отопление появилось раньше срока, нужно собрать общее собрание жильцов, на котором большинство проголосует за это. После этого данные подаются в Управляющую компанию, а уже оттуда - ресурсникам. Получив отмашку, последние делают пуск. Правда, в этом году из-за теплого октября кто-то вряд ли воспользуется этим правом.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону задержали 19-летнего подозреваемого в краже передних фар с Porsche
В Ростове-на-Дону полицейский за деньги обещал помощь в прохождении детектора лжи
В Ростовской области грабитель отобрал у прохожей сумочку, где лежали 250 тысяч рублей
В Ростове-на-Дону откроется первый IMAX-кинотеатр
Владелец сломанного теплохода оштрафован на 100 тысяч рублей за загрязнение Дона
Ведьма обещала наложить проклятие на бросающих мусор в ростовской роще
В Ростове-на-Дону прошел гастрономический фестиваль
В Ростовской области при пожаре в жилом доме погибли два человека
В Ростовской области от удара током погиб 20-летний парень, который залез на крышу поезда
Победу Хабиба Нурмагомедова в Ростове-на-Дону отметили разукрашенными автомобилями
Эстафета огня Всемирной зимней Универсиады-2019 8 октября 2018 в Ростове-на-Дону: центр города перекроют на час
Баскетболистки "Ростов-Дон-ЮФУ" успешно дебютировали в Евролиге
Отопление в Ростове-на-Дону дадут 15 октября
В Ростове-на-Дону 35-летний байкер погиб в столкновении с "Акцентом"
В 2018-м жители Ростовской области набрали в полтора раза больше ипотечных кредитов, чем годом ранее
Спасатели вытащили из Дона тонувшего рыбака-пенсионера
Объем перевозок разом сократится втрое: Ростовчане требуют сохранить большие автобусы на 22-м маршруте
В Ростовской области в пожаре погиб 55-летний мужчина
В Ростове-на-Дону напротив лицея №27 устроили свалку
В Ростове-на-Дону предлагают запретить левый поворот с пр. Нагибина на ул. Ларина
В Ростове-на-Дону сгорел гараж вместе с иномаркой
В Ростове-на-Дону иномарка на зебре насмерть сбила пятиклассника, перебегавшего дорогу на красный свет
В Ростовской области хотят спасти от высыхания реку Кумшак, впадающую в Цимлянское водохранилище
Карпин: Смешно говорить, что газон «Ростов-Арены» не пострадал после концерта Басты, его пришлось красить в зеленый