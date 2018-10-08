СЕГОДНЯ 16:57 2018-10-08T16:57:13+03:00

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Когда в Ростове-на-Дону включат отопление 2018: график, очередность подключения. Как рассказали в администрации города, ориентировочная дата начала подключения к теплоисточникам объектов социальной сферы – 10 октября, жилищного фонда – 15 октября.

Уже к началу месяца была подготовлена 271 котельная в городе. Выполнены все регламентные работы - промывка, опрессовка, ревизия систем отопления 4 653 жилых дома с центральным отоплением. Был выполнен необходимый ряд работ для подготовки города к предстоящему отопительному периоду.

Однако ждать, что во всех домах донской столицы сразу потеплеют батареи не стоит. Как говорит наш эксперт, заполнение системы длится от суток до трех дней. Все зависит от удаленности теплоисточника от жилого помещения. Кроме того, существуют разные системы отопления, а где-то надо вручную спускать воду, чтобы вышел воздух.

Кроме того, важно знать - для того, чтобы в доме отопление появилось раньше срока, нужно собрать общее собрание жильцов, на котором большинство проголосует за это. После этого данные подаются в Управляющую компанию, а уже оттуда - ресурсникам. Получив отмашку, последние делают пуск. Правда, в этом году из-за теплого октября кто-то вряд ли воспользуется этим правом.