СЕГОДНЯ 17:17 2018-10-08T17:31:09+03:00

В Ростове-на-Дону задержали 19-летнего подозреваемого в краже передних фар с Porsche.

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Сотрудники полиции Ростова-на-Дону сообщили о раскрытии кражи передних фар с Porsche. Подозреваемый - 19-летний местный житель. Согласно официальной версии, ночью с помощью одной отвертки он снял фары с припаркованного автомобиля, чтобы впоследствии продать.

- В дежурную часть обратился местный житель и сообщил о краже фар стоимостью 150 тысяч рублей, - рассказали в правоохранительных органах Ростовской области. - Оперативники задержали ранее судимого 19-летнего ростовчанина в момент продажи автомобильных комплектующих.

В отношении молодого человека, уже ранее судимого, возбудили уголовное дело. Если его вина будет доказана в суде, ему грозит до пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Что касается фар, то их вернули законному владельцу.