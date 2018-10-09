2018-10-09T10:09:46+03:00
Общество

Ростов-на-Дону встал в семибалльные пробки

Водители жалуются на затор на площади Гагарина
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Ростов-на-Дону встал в семибалльные пробкиРостов-на-Дону встал в семибалльные пробкиФото: Ирина ПОТЕРЯ
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Во вторник, 9 октября, в Ростове-на-Дону наблюдались семибалльные пробки. Заторы были на Красноармейской, Текучева, проспектах Ворошиловский и Нагибина.

- Площадь Гагарина просто стояла, - рассказал водитель Николай Ковша. - Машины на кругу перекрыли движение остальным, которые хотели, но не могли выскочить на тот же проспект Соколова. Результат - потерян час, на работу опоздал.

Согласно сервису Яндекс.Пробки, загруженность магистрали к площади Гагарина - 10 баллов, что на три балла выше обычного. Сложная ситуация была на Нансена, где, как известно, идет ремонт путепровода. В частности, загруженность магистрали к зоопарку - пять баллов, что на три пункта выше обычного. Что касается Ворошиловского проспекта, то здесь тоже, согласно сервису, было достаточно напряженно. Автомобилисты простояли на полчаса дольше обычного.

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