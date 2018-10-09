Легендарного тяжелоатлета Василия Алексеева увековечили в Ростове-на-Дону

СЕГОДНЯ 10:24 2018-10-09T10:25:42+03:00

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8 октября на здании областного Дома физической культуры в Ростове-на-Дону торжественно открыли мемориальную доску прославленному спортсмену и тренеру Василию Ивановичу Алексееву. В мероприятии участвовали президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов и вдова спортсмена Олимпиада Алексеева.

- Имя Василия Алексеева до сих пор ассоциируется с эпохой великих побед советских тяжелоатлетов. Он перевернул все представления о пределе человеческих возможностей. Обладая неукротимым боевым духом, поразительно твердым характером, спортсмен устанавливал один рекорд за другим, приводя в изумление и восторг очевидцев, - рассказали в правительстве Ростовской области. - Он является обладателем действующего мирового рекорда по сумме трех упражнений – 645 кг. Он установил 80 мировых рекордов, 81 рекорд СССР, является двукратным олимпийским чемпионом, шестикратным чемпионом мира и Европы.

Доску памяти легендарного тяжелоатлета изготовил из бронзы скульптор Дмитрий Лындин. На ней изображен портрет спортсмена в возрасте 35 лет.

Напомним, что именем Василия Алексеева названа областная спортивная школа олимпийского резерва № 15. В городе Шахты, где жил и тренировался этот выдающийся человек, часть улицы Карла Маркса была названа проспектом имени Алексеева. Там же средняя школа № 50 носит его имя, учащиеся собирают музей спортсмена.