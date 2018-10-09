Соцсети: в центре Ростова-на-Дону на ходу загорелась маршрутка

СЕГОДНЯ 10:28 2018-10-09T10:33:18+03:00

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В социальных сетях обсуждают происшествие, которое случилось в центре донской столицы 8 октября. По словам очевидцев, на проспекте Буденновский (недалеко от Горького) маршрутка загорелась прямо на ходу. Водитель почти сразу остановился и вытащил огнетушитель, в это время пассажиры быстро покинули салон Hyundai County.

- Водитель быстро справился с огнем, - написал один из очевидцев.

Обошлось без жертв, но ростовчанам пришлось искать другой транспорт. В комментариях, которые не заставили себя ждать, многие похвалили водителя за оперативность и сообразительность, а вот очевидца, выложившему в сеть видео, подвергли критике. Многие посчитали его поступок не правильным, ведь он мог оказать помощь водителю и пассажирам, а сам схватился за камеру.

- Человека бьют - снимают, человеку плохо - снимают, человек на глазах умирает - тоже снимают, - возмутились в комментариях.