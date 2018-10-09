В Новочеркасске осудили экс-сотрудницу изолятора, которая за взятку передала арестованному сотовый телефон

СЕГОДНЯ 10:49 2018-10-09T10:49:52+03:00

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Прокуратура Ростовской области распространила официальное сообщение о вынесении приговора в отношении уже бывшей сотрудницы следственного изолятора Новочеркасска. Уже бывшего младшего инспектора дежурной службы СИЗО-3 ГУФСИН России по Ростовской области обвиняли в превышении должностных полномочий и получении взятки.

- Согласно официальной версии, 23 мая подсудимая незаконно пронесла на режимную территорию следственного изолятора мобильный телефон и передала его обвиняемому, содержащемуся в данном учреждении, - пояснили в надзорном ведомстве.

На следующий день инспектор получила за оказанную «услугу» от матери осужденного 5000 рублей, о чем вскоре узнали в правоохранительных органах. Женщину уволили, возбудив в отношении нее уголовное дело. Суд признал ее виновной, приговорив к году лишения свободы условно. Она также должна заплатить штраф - 50 тысяч рублей.