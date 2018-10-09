СЕГОДНЯ 11:55 2018-10-09T11:55:28+03:00

Выясняем, где и когда пройдут отключения света в Ростове-на-Дону с 10 по 24 октября 2018. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Выясняем, где и когда пройдут отключения света в Ростове-на-Дону с 10 по 24 октября 2018

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Отключения света в Ростове-на-Дону с 10 по 24 октября 2018: где и когда. Известно, что в ближайшие дни в донской столице пройдут плановые отключения электроэнергии. Холодильники, телевизооры и компьютеры не будут работать в домах, расположенных в центре города, на Западном, Чкаловском и Сельмаше. Сообщается, что цель таких отключений — работы, направленные на профилактику, ревизию и ремонт оборудования. Горожан просят с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет света

с 10 до 18 октября с 09:00 до 17:00:

- пер. Норильский 38-42, 15-17А; ул. Детская 1-79, 2-72; пер. Рационализаторский 31-53, 24-40;

с 10 до 19 октября с 09:00 до 17:00:

- ул. Катаева 194-240, 231-271; ул. Черепахина 156-202, 187-213; пер. Братский 85-97, 100-116; пер. Халтуринский 111-137, 170-190; пер. Островского 129-141, 110-122; ул. Варфоломеева 174-220, 171-193

с 10 до 20 октября с 09:00 до 17:00:

ул. 2-я Киргизская 46-58, 67-91; ул. Казахская 58-74; пер. Обский 2-38, 3-17; пер. Уральский 1-31, 2-36; пер. Ухтомский 1-35, 2-38

10 октября с 13:00 до 15:00:

- ул. Всесоюзная 130-162; пер. Молодогвардейский 3-23, 2-14; ул. Набережная 113-165, 131А; пер. Промысловый 1-17, 2-16; пер. Станционный 3-11, 2-6; пер. Фиолетова 1-17, 2-16

10 октября с 09:00 до 16:00:

- пер. Днепровский 109; ул. Вятская 41, 43, 43/1, 45, 45/1, 47

- ул. Саратовская 4-34; пер. Липецкий 2-68, 3-37; пер. Тамбовский 1-59, 2-18; ул. Полярная 2-14, 1-11; пер. Воронежский 2-20, 11-15; ул. Курская 1-17, 4, 4А; ул. Футбольная 12-34, 11-31; ул. Полярная 2-14, 1-11; ул. Зоологическая 1, 1А, 1Б, 1В, 1Г

- ул. Береговая 16, 41, 51, 51А, 51-57; ул. Седова 8; ул. Нижнебульварная 29;

10 октября с 09:00 до 17:00:

- ул. 30-летия Октября 105-183, 168-250; ул. Задонская 31-61, 58-64; ул. Пескова 186-188; ул. Учебная 1-29

- район «Каменка»

- ул. Вологодская; ул. Новополоцкая; ул. Каракумская; ул. Односторонняя; ул. Каменобродская; ул. Боряна; ул. Баграмяна; ул. Алагирская; ул. Армянская; пер. Сумский; пер. Персиановский

- просп. Нагибина 53-57; ул. Нариманова 84-86; пер. Марксистский 2-4

11 октября с 09:00 до 15:00:

- ул. Малюгиной 188; ул. Соколова 73, 75, 79; ул. Варфоломеева 286; ул. Филимоновская 156

11 октября с 09:00 до 16:00:

- пер. Днепровский 109, 111 ул. Вятская 41, 43, 45, 45/1, 47

- просп. Соколова 81-85; ул. Варфоломеева 302-306; просп. Ворошиловский 78

11 октября с 09:00 до 17:00:

ул. 30-летия Октября 189-217, 252-312, 292А, 288А; ул. Задонская 71-125, 16

парк «Октября» ул. Дачная 8

12 октября с 09:00 до 17:00:

- пер. Свирский 35-71, 40-78; пер. Ладожский 41-93, 36-100; пер. Тверской 37-97, 38-94; пер. Клязьминский 74-94; ул. Белорусская 90-106; ул. Украинская 109-125, 88-104

- ул. 30-летия Октября 225-293, 316-348; ул. Задонская 139-267; ул. Пескова 194-202

12 октября с 09:00 до 16:00:

- ул. Заводская 1-45, 12-20, 20А, 20Б, 61/2, 79, 81; пер. Жлобинский 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/23; ул. Магнитогорская 7, 7/1, 7Б, 36-46; пер. Пржевальского 21-43, 66-68; пер. Урицкого 65-71, 60-78