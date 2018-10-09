СЕГОДНЯ 12:19 2018-10-09T12:22:56+03:00

Выясняем, какая программа мероприятий ждет гостей 14 октября 2018на празднике «Покрова Пресвятой Богородицы» в Новочеркасске. Фото: Анастасия ЛЕОНОВА

Выясняем, какая программа мероприятий ждет гостей 14 октября 2018на празднике «Покрова Пресвятой Богородицы» в Новочеркасске

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Покрова Пресвятой Богородицы в Новочеркасске 14 октября 2018: программа мероприятий. Известно, что большое гуляние по такому случаю запланировано в ближайшее воскресенье в казачьей столице.

Как рассказали в администрации города, гостей будет чем удивить, в том числе там пройдут гастрономический фестиваль казачьей кухни и выступление лучших коллективов Дона.

КОНКРЕТНО

Программа мероприятий

С 09:00 до 12:00 - Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий совершит праздничную Божественную литургию

Где: Патриарший Вознесенский войсковой всеказачий собор.

С 12:00 до 12:55 - построение парадных расчетов войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» и казачьих кадетских корпусов

Где: Площадь Ермака.

13:00 до 14:20 - войсковой смотр подразделений казачьих округов войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское», казачьих кадетских корпусов. Показательные выступления детского казачьего образцового духового оркестра г. Сызрань. Прохождение конной полусотни Донских казаков, подведение итогов войскового смотра и награждение победителей.

Где: Площадь Ермака.

С 9.00 до 15.00 - выставка работ декоративно-прикладного искусства. Здесь же расположится выставка современных образцов пожарно-спасательной техники. На аллее пр. Платовского, ведущей к площади Ермака, можно увидеть стилизованные казачьи подворья. Здесь же пройдет гастрономический фестиваль казачьей кухни, выставка-продажа продукции, произведенной на Дону.

Где: Площадь Ермака.