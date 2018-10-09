2018-10-09T12:22:33+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону молодые новаторы представили свои научные проекты

В ЮФУ прошел полуфинал конкурса «УМНИК-2018»
Ольга КУБЫШЕВА
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&ensp;Фото: Ольга КУБЫШЕВА
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На базе ЮФУ в Ростове-на-Дону прошел полуфинал конкурса «УМНИК-2018» Фонда содействия инновациям, где 16 молодых новаторов представили свои разработки для отбора в финал по четырем направлениям. Проекты оценивались экспертами конкурса с точки зрения инновационной и научной составляющей.

По словам начальника отдела инновационного развития министерства экономического развития РО Самвела Костоянцева, приоритетные направления развития экономики области - инновации и предпринимательство.

- Наша цель - добиться того, чтобы через пять лет каждый из победителей создал предприятие, - рассказала во время торжественного открытия глава представительства в РО Фонда содействия инновациям Анна Пушенко. - Идеи участников конкурса должны быть интересны рынкам и инвесторам. Также она поделилась историями успеха победителей прошлых лет, что, несомненно, способствует развитию малых предприятий в регионе.

- Этот конкурс - площадка для взаимодействия друг с другом, - уверен и.о. проректора по проектно-инновационной деятельности и международному сотрудничеству ЮФУ Евгений Муханов. - И из такой системы молодых, инновационно думающих и мыслящих вырастает будущее России.

К слову, в этом году запланировано проведение еще шести полуфиналов.

КОНКРЕТНО

Подробную информацию о ближайших конкурсах можно узнать на сайте http://umnik.fasie.ru/rostov-on-don/

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