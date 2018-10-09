В Ростов-на-Дону пришло бабье лето

СЕГОДНЯ 12:36 2018-10-09T12:36:59+03:00

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Если верить прогнозам синоптиков, то именно сейчас в Ростове-на-Дону на дворе самое настоящее бабье лето. Причем, нынешняя неделя - будет самой теплой в этом октябре 2018-го.

Так, во вторник, 9 октября, в дневные часы воздух прогреется до плюс 23 градусов тепла. В среду, 10 октября, немного похолодает - до 18 со знаком плюс. Правда, не надолго. Уже на следующий день - в четверг, 11 октября, погода вновь порадует горожан своим солнечным теплом: обещают до плюс 23 выше нуля.

Уже с пятницы, 12 октября, столбики термометров постепенно пойдут на спад - два последующих дня температура воздуха будет держаться на отметке в плюс 15 градусов. А в воскресенье, 14 октября, снова потеплеет - до плюс 19 градусов.

После понедельника, 15 октября, с каждым днем будет становиться на градус холоднее. А вот дожди, по данным метеорологов, начнутся только с 23 октября, тогда же на улице будет уже +11 градусов.