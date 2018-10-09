2018-10-09T13:22:50+03:00
Общество

«Лифчик забыла!»: звезда Playboy Мария Лиман без нижнего белья смутила прохожих

Красавица опубликовала фото, сделанное в Ростове-на-Дону
ГОШЕВ Игорь
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Модель Playboy Мария Лиман порадовала поклонников снимком, сделанным на улицах любимого города Ростова-на-Дону. Фото: Инстаграм Марии Лиман.Модель Playboy Мария Лиман порадовала поклонников снимком, сделанным на улицах любимого города Ростова-на-Дону. Фото: Инстаграм Марии Лиман.
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Модель Playboy Мария Лиман порадовала поклонников снимком, сделанным на улицах любимого города Ростова-на-Дону. На нем знойная брюнетка в облегающем топике предлагает прохожим кофе.

- Что Вы предпочитаете на завтрак: кофе или ... поцелуй? - спросила Лиман у своих подписчиков и пожелала «Всем хорошего дня».

Мнение поклонников разделились.

- Трудный вопрос... Если бы вы предложили много поцелуев, было бы намного проще ... Это не много на завтрак, - написал один из них.

- И кофе, и поцелуй, - захотел другой фанат модели.

- Это было бы самое доброе утро, получить поцелуй от вас, - сделал ей комплимент третий.

Еще один посвятил стихи: «Ты красотка неземная! Ты прекрасна, ты прелестна! Обаятельна, чудесна!»

liman_marialiman_maria
Что Вы предпочитаете на завтрак кофе или .... поцелуй?
8169 отметок «Нравится»174 комментариевInstagram

Но были и те, кто не обратил внимание на предложение красотки, а заострил его на том, что брюнетка вышла на улицу без нижнего белья.

- Ой, лифчик забыла! - вернул ее к реальности кто-то из подписчиков.

Жизнерадостное фото модели набрало больше восьми тысячи лайокв.

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