«Красота - страшная сила»: пловчиха Юлия Ефимова в новом образе сорвала тысячи лайков и комплиментов
Небывалый ажиотаж вот уже несколько часов происходит в Инстаграм на странице Чемпионки Европы по плаванию-2018 Юлии Ефимовой. Спортсменка из города Волгодонска - не только любимица миллионов болельщиков и победительница многих спортивных поединков, но и просто красивая женщина. Очередное доказательство этому - новое фото, где пловчиха предстала в романтичном образе. А кто-то из поклонников даже назвал его - «фото с характером».
- Столько всего произошло, и так устала, - загадочно написала она. - Поэтому просто красивое фото.
Болельщики оценили его по достоинству. Под снимком уже тысячи лайков и комплиментов.
- Очень красивое фото, - согласился со спортсменкой один из фанатов.
- И великолепная спортсменка, и красавица, - поддержал его другой.
Были и такие комплименты: «Фото шик! Точнее шик тот, кто на фото», «Произведение искусства», «Красота пьянит» и «Красота страшная сила».