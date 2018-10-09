2018-10-09T13:36:00+03:00
Общество

«Красота - страшная сила»: пловчиха Юлия Ефимова в новом образе сорвала тысячи лайков и комплиментов

Спортсменка опубликовала фото с характером
ГОШЕВ Игорь
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Спортсменка порадовала поклонников новым снимком. фото Фото: инстаграм Юлии Ефимовой.Спортсменка порадовала поклонников новым снимком. фото Фото: инстаграм Юлии Ефимовой.
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Небывалый ажиотаж вот уже несколько часов происходит в Инстаграм на странице Чемпионки Европы по плаванию-2018 Юлии Ефимовой. Спортсменка из города Волгодонска - не только любимица миллионов болельщиков и победительница многих спортивных поединков, но и просто красивая женщина. Очередное доказательство этому - новое фото, где пловчиха предстала в романтичном образе. А кто-то из поклонников даже назвал его - «фото с характером».

- Столько всего произошло, и так устала, - загадочно написала она. - Поэтому просто красивое фото.

Болельщики оценили его по достоинству. Под снимком уже тысячи лайков и комплиментов.

- Очень красивое фото, - согласился со спортсменкой один из фанатов.

- И великолепная спортсменка, и красавица, - поддержал его другой.

Были и такие комплименты: «Фото шик! Точнее шик тот, кто на фото», «Произведение искусства», «Красота пьянит» и «Красота страшная сила».

pryanya93pryanya93
Столько всего произошло, и так усталь Поэтому просто красивое фото Ph: @soldak_
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