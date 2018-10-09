«Зачем вам это?»: поклонники обвинили «Мисс Россия» Татьяну Котову в излишней любви к фотошопу

СЕГОДНЯ 13:55 2018-10-09T15:22:49+03:00

Красотка предстала перед подписчиками в Инстаграм в образе роковой красавицы. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.

Красотка предстала перед подписчиками в Инстаграм в образе амазонки

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«Мисс Россия» образца 2066 года из Ростовской области Татьяна Котова сейчас активно строит свою сольную карьеру. При этом красавица очень любит фотографироваться, а снимками делится со своими подписчиками. Вот и на этот раз блондинка опубликовала фото в купальнике, на котором предстала в образе амазонки.

- Есть одна прекрасная черта: каждое утро начинать с победы - над ленью, над страхами, над сомнениями, - подписала она карточку. - Ведь, впереди замечательная жизнь и столько прекрасных мгновений. И пожелала всем доброго утра.

Один из подписчиков вступил в диалог с красоткой:

- По себе знаю, чтобы победить свою лень нужен смысл. Это сделать сложно, но возможно. Виртуально шлю тебе пламенный поцелуй.

kottova Со светлым утром!

А один из Интернет-пользователей призвал модель к естественности:

- Татьяна, блин! Ну фотошоп просто жуткий. Подмышка совсем стерта! Зачем вам это?

Тем более, что многие осыпали Котову комплиментами: «Так офигенная красавица!», «Зая, ты прекрасна в этом образе», «Вы такая милая», «Так приятно наблюдать за вашей страничкой и ждать новые фоточки», «Радуй нас каждое утро».