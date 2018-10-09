Поклонники умоляют «Миссис Россия» родить шоумену Дмитрию Диброву дочку

СЕГОДНЯ 14:07 2018-10-09T14:07:45+03:00

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Очень трогательным фото поделилась с подписчиками жена шоумена Дмитрия Диброва Полина. Многодетная мать опубликовала снимок с маленьким ребенком на руках и подписала его:

- Девочки - особенное счастье. Для меня это просто #КОСМОС. Маленькое чудо!

Как известно, у четы Дибровых уже подрастают трое сыновей. И теперь поклонники стали умолять «Миссис Россия» родить супругу еще и девочку.

- Полиночка, как же гармонично смотритесь вы с малышкой, - написала одна из подписчиц. - Надо Вам с Дмитрием подумать о принцессе. Желаю вам девочку!

- Полиночка, это правда! - согласна с предыдущим оратором другая. - Я настоятельно вам рекомендую «наколдовать» девочку! Нужно все-все всевозможные методы использовать. Очень желаю дочку вам и Диме!

polinadibrova Девочки - особенное счастье для меня это просто #КОСМОС Маленькое чудо!

И, как известно, спрос рождает предложение. Там же на странице модели появилась реклама в духе: «Помогаю в планировании желаемого пола малыша» и «Определяю пол во время беременности на ранних сроках».

Сама же Диброва вступать в диалогс подписчиками не стала.