Поклонники умоляют «Миссис Россия» родить шоумену Дмитрию Диброву дочку
Очень трогательным фото поделилась с подписчиками жена шоумена Дмитрия Диброва Полина. Многодетная мать опубликовала снимок с маленьким ребенком на руках и подписала его:
- Девочки - особенное счастье. Для меня это просто #КОСМОС. Маленькое чудо!
Как известно, у четы Дибровых уже подрастают трое сыновей. И теперь поклонники стали умолять «Миссис Россия» родить супругу еще и девочку.
- Полиночка, как же гармонично смотритесь вы с малышкой, - написала одна из подписчиц. - Надо Вам с Дмитрием подумать о принцессе. Желаю вам девочку!
- Полиночка, это правда! - согласна с предыдущим оратором другая. - Я настоятельно вам рекомендую «наколдовать» девочку! Нужно все-все всевозможные методы использовать. Очень желаю дочку вам и Диме!
И, как известно, спрос рождает предложение. Там же на странице модели появилась реклама в духе: «Помогаю в планировании желаемого пола малыша» и «Определяю пол во время беременности на ранних сроках».
Сама же Диброва вступать в диалогс подписчиками не стала.