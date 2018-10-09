Георгий Попов из Ростова-на-Дону взял "золото" в тхэквондо на юношеских Олимпийских играх

СЕГОДНЯ 14:57 2018-10-09T15:11:12+03:00

Ростовский тхэквондист Георгий Попов - чемпион юношеской Олимпиады в весе до 55 кг Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону

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Хорошая новость пришла из Аргентины, где проходят III летние юношеские Олимпийские игры. Тхэквондист из Ростова-на-Дону Георгий Попов (весовая категория до 55 кг) выиграл "золото", оставив позади спортсменов из Японии, Нигерии и Южной Кореи.

Напомним, в летних юношеских Играх принимают участие почти четыре тысячи спортсменов в возрасте от 15-18 лет из 206 стран. Медали разыгрываются в 32 видах спорта.

- В составе сборной команды России - 94 спортсмена, - рассказали в региональном правительстве Ростовской области. - В их числе – два донских тхэквондиста: Георгий Попов, воспитанник СШОР № 11, и Дмитрий Шишко, воспитанник СШОР № 15.

Кстати, в начале сентября 17-летний Георгий Попов стал победителем VIII Международного рейтингового турнира по тхэквондо «Russian Open G-1» среди юниоров в весовой категории до 59 кг.