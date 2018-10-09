Георгий Попов из Ростова-на-Дону взял "золото" в тхэквондо на юношеских Олимпийских играх
Хорошая новость пришла из Аргентины, где проходят III летние юношеские Олимпийские игры. Тхэквондист из Ростова-на-Дону Георгий Попов (весовая категория до 55 кг) выиграл "золото", оставив позади спортсменов из Японии, Нигерии и Южной Кореи.
Напомним, в летних юношеских Играх принимают участие почти четыре тысячи спортсменов в возрасте от 15-18 лет из 206 стран. Медали разыгрываются в 32 видах спорта.
- В составе сборной команды России - 94 спортсмена, - рассказали в региональном правительстве Ростовской области. - В их числе – два донских тхэквондиста: Георгий Попов, воспитанник СШОР № 11, и Дмитрий Шишко, воспитанник СШОР № 15.
Кстати, в начале сентября 17-летний Георгий Попов стал победителем VIII Международного рейтингового турнира по тхэквондо «Russian Open G-1» среди юниоров в весовой категории до 59 кг.