2018-10-09T15:41:15+03:00
Общество

Платов сообщил о готовности к работе в зимний период

В воздушной гавани прошла большая проверка
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Платов сообщил о готовности к работе в зимний периодПлатов сообщил о готовности к работе в зимний периодФото: Ирина ПОТЕРЯ
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В Платове закончила работу специальная комиссия, которая проверила готовность аэропорта к зимнему сезону. Были проинспектированы аэродромные покрытия, здания, сооружения, спецтранспорт, а также электросветотехнические средства обеспечения полетов воздушных судов.

- Ход подготовки признан соответствующим действующим нормативным документам, вынесено положительное решение – аэропорт готов к осенне-зимнему периоду 2018/2019, - говорится в официальном сообщении пресс-службы Платова.

В уборке снега, поддержании эксплуатационной годности аэродрома, противообледенительной обработке планируется задействовать более 45 единиц техники.

- Особую роль в подготовительных мероприятиях занимает работа с персоналом, - добавляют в аэропорту. - С сотрудниками наземных служб проведена техническая учеба по содержанию и эксплуатации аэродромных покрытий и обслуживанию воздушных судов в осенне-зимний период.

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