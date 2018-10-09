СЕГОДНЯ 15:36 2018-10-09T15:41:15+03:00

Платов сообщил о готовности к работе в зимний период Фото: Ирина ПОТЕРЯ

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В Платове закончила работу специальная комиссия, которая проверила готовность аэропорта к зимнему сезону. Были проинспектированы аэродромные покрытия, здания, сооружения, спецтранспорт, а также электросветотехнические средства обеспечения полетов воздушных судов.

- Ход подготовки признан соответствующим действующим нормативным документам, вынесено положительное решение – аэропорт готов к осенне-зимнему периоду 2018/2019, - говорится в официальном сообщении пресс-службы Платова.

В уборке снега, поддержании эксплуатационной годности аэродрома, противообледенительной обработке планируется задействовать более 45 единиц техники.

- Особую роль в подготовительных мероприятиях занимает работа с персоналом, - добавляют в аэропорту. - С сотрудниками наземных служб проведена техническая учеба по содержанию и эксплуатации аэродромных покрытий и обслуживанию воздушных судов в осенне-зимний период.