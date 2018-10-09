Баста пригласил ростовчан в кино

СЕГОДНЯ 15:48 2018-10-09T15:57:23+03:00

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Баста и Евгений Стычкин записали видео, на котором приглашают ростовчан в кино. 11 октября на экраны выходит криминальная комедия "Клубаре". Ее создавали те же люди, что работали над фильмом "Газгольдер".

По сценарию, умелый промоутер Артур получает крупную сумму денег на открытие ночного клуба нового формата. Потом за ним начинают охотиться правоохранители и братки. Чтобы выйти сухим из воды ему придется научиться держать слово в этом непростом мире, полном лжи и обмана.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/672490" frameborder="0"></iframe> Баста приглашает в кино.

Режиссер - Иван Курский. Главные роли исполнили Евгений Стычкин, Михаил Багдасаров, Владимир Сычев и Михаил Горевой. В съемках картины приняли участие артисты музыкального лейбла "Газгольдер" – Баста, Даша Чаруша, Скриптонит и другие, а также реальные тусовщики столицы. Василий Вакуленко лично написал музыку для этого фильма. В одном из эпизодов даже снялась его супруга Елена Пинская.

Основные съемки проходили в московском клубе "Газгольдер" и в студии самого Басты. Работа заняла три года. Пока снимали кино, наработали материала для двух музыкальных клипов.