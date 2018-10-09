2018-10-09T16:21:38+03:00
Происшествия

В Азовском районе произошла массовая авария

Водители решили не вызывать автоинспекторов
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Азовском районе произошла массовая аварияВ Азовском районе произошла массовая авария
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В социальных сетях появилось видео последствий аварии с участием четырех автомобилей, которая случилась на дороге между селом Кагальник и Азовом. По словам очевидцев, на достаточно узкой проезжей части столкнулись сначала две попутные машины, после чего еще две. Удар был такой силы, что один автомобиль отбросило на обочину.

В донской автоинспекции сообщили, что заявки на оформление дорожно-транспортного происшествия не поступало, значит обошлось без жертв, а водители решили ситуацию самостоятельно.

Напомним, накануне, 8 октября, в центре Ростова-на-Дону прямо на ходу загорелась маршрутка, которая двигалась по проспекту Буденновский. Об этом тоже стало известно из сообщений очевидцев. По словам ростовчан, водитель быстро сориентировался и достал огнетушитель, в это время пассажиры покинули салон опасной маршрутки.

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