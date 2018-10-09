В Ростовской области около семи тысяч человек стали жертвами клещей

СЕГОДНЯ 17:16 2018-10-09T17:16:20+03:00

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В Ростовской области эпидемиологи подвели предварительные итоги по числу укушенных клещами жителей региона. Как оказалось, жертвами кровопийц за год стали почти семь тысяч человек, около трети из них - дети и подростки в возрасте до 14 лет.

Кроме того, лабораторно подтверждены 27 случаев заболевания Крымское геморрагической лихорадкой. Больше всего таких пациентов было зарегистрировано в Сальском районе, в тройке лидеров - Зимовниковский и Ремонтненский районы. Несмотря на то, что цифра внушительная, количество заболевших на сорок процентов ниже, чем в тот же период прошлого года.

А вот заболевания иксодовым клещевым боррелиозом чаще всего случались в Ростове-на-Дону, из 28 случаев в донской столице зарегистрировано 17.

Однако эпидемиологи советуют дончанам не расслабляться - осенний пик активности клещей сейчас в самом разгаре.