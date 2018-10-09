2018-10-09T17:28:58+03:00
Общество

«Ноги - отпад»: невеста Баскова назвала себя «кошкой на раскаленной крыше»

Красавица Виктория Лопырева не перестает удивлять поклонников своей красотой
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
Комментарии: comments1
Красавица Виктория Лопырева не перестает удивлять поклонников своей красотой.Красавица Виктория Лопырева не перестает удивлять поклонников своей красотой.
Изменить размер текста:

Самая сексуальная блондинка России - именно так называют поклонники невесту Баскова Викторию Лопыреву, подтвердила свой негласный титул очередной фотографией. Снимок красавицы появился в ее Инстаграм. На нем Виктория в мини позирует на крыше высотки, демонстрируя зрителю супердлинные ноги.

- Кошка на раскаленной крыше, - подписала она карточку. В итоге, подписчики не смогли сдержать восхищения и поставили ростовчанке больше пятидесяти тысяч лайков всего за несколько часов.

От комплиментов рябит в глазах: «Очень красивая я С ума сойду от тебя», «Хороша кошечка!», «Я бы сказал киса...», «Богиня!», «Красотка невероятная», «Виктория, Вы идеальная красавица!», «На высоте в прямом и переносном смысле». Длинные ноги блондинки также не остались без внимания поклонников:

- Ноги - отпад, - емко написал один из Интернет-пользователей.

lopyrevavikalopyrevavika
Кошка на раскалённой крыше... V @mareta_photography
49994 отметок «Нравится»359 комментариевInstagram

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Красивее Джоли»: Третья жена футболиста Тарасова удивила поклонников вау-фото
В Ростовской области около семи тысяч человек стали жертвами клещей
В Азовском районе произошла массовая авария
Баста пригласил ростовчан в кино
Платов сообщил о готовности к работе в зимний период
Георгий Попов из Ростова-на-Дону взял "золото" в тхэквондо на юношеских Олимпийских играх
Поклонники умоляют «Миссис Россия» родить шоумену Дмитрию Диброву дочку
«Зачем вам это?»: поклонники обвинили «Мисс Россия» Татьяну Котову в излишней любви к фотошопу
«Красота - страшная сила»: пловчиха Юлия Ефимова в новом образе сорвала тысячи лайков и комплиментов
«Лифчик забыла!»: звезда Playboy Мария Лиман без нижнего белья смутила прохожих
В Ростов-на-Дону пришло бабье лето
В Ростове-на-Дону молодые новаторы представили свои научные проекты
Покрова Пресвятой Богородицы в Новочеркасске 14 октября 2018: программа мероприятий
«Ужасы с улицы Таганрогской»: В Ростове-на-Дону рядом с детской площадкой бегают крысы
Отключения света в Ростове-на-Дону с 10 по 24 октября 2018: где и когда
В Новочеркасске осудили экс-сотрудницу изолятора, которая за взятку передала арестованному сотовый телефон
Баста против Гарика Харламова: звезды сойдутся на сцене Comedy Club
Соцсети: в центре Ростова-на-Дону на ходу загорелась маршрутка
Легендарного тяжелоатлета Василия Алексеева увековечили в Ростове-на-Дону
Ростов-на-Дону встал в семибалльные пробки
В Ростове-на-Дону задержали 19-летнего подозреваемого в краже передних фар с Porsche
Когда в Ростове-на-Дону включат отопление 2018: график, очередность подключения
В Ростове-на-Дону полицейский за деньги обещал помощь в прохождении детектора лжи
В Ростовской области грабитель отобрал у прохожей сумочку, где лежали 250 тысяч рублей
В Ростове-на-Дону откроется первый IMAX-кинотеатр