«Ноги - отпад»: невеста Баскова назвала себя «кошкой на раскаленной крыше»

СЕГОДНЯ 17:28 2018-10-09T17:28:58+03:00

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Самая сексуальная блондинка России - именно так называют поклонники невесту Баскова Викторию Лопыреву, подтвердила свой негласный титул очередной фотографией. Снимок красавицы появился в ее Инстаграм. На нем Виктория в мини позирует на крыше высотки, демонстрируя зрителю супердлинные ноги.

- Кошка на раскаленной крыше, - подписала она карточку. В итоге, подписчики не смогли сдержать восхищения и поставили ростовчанке больше пятидесяти тысяч лайков всего за несколько часов.

От комплиментов рябит в глазах: «Очень красивая я С ума сойду от тебя», «Хороша кошечка!», «Я бы сказал киса...», «Богиня!», «Красотка невероятная», «Виктория, Вы идеальная красавица!», «На высоте в прямом и переносном смысле». Длинные ноги блондинки также не остались без внимания поклонников:

- Ноги - отпад, - емко написал один из Интернет-пользователей.