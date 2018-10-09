«Красивее Джоли»: Третья жена футболиста Тарасова удивила поклонников вау-фото

СЕГОДНЯ 17:45 2018-10-09T17:45:14+03:00

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Тысячи лайков набирает фото Анастасии Тарасовой - третьей жены футболиста «Локомотива». Красавица из глубинки Ростовской области опубликовала фото, на котором от нее просто глаз не оторвать. Фанаты уже назвали его «вау-фото» и сравнили модель с Анджелиной Джоли.

- Тут прям красивее Джоли! - написала одна из подписчиц.

kostenko.94 ome with е and ll show you what others don t see. hoto: @lobacheva_tel #autumn #lightroom

- Ух ты Дива, - пишет другая. - Я сначала подумала, что это Анджелина Джоли. А нет. Это Настя - красивая очень-очень.

Поклонники модели уже говорят о том, что ее дочь - девочке всего несколько месяцев, ждет звездное будущее.

Но набежали и хейтеры со словами: «Наконец, истинное лицо: взгляд хищницы и стервы! Холодной, расчетливой акулы... И это ей только 24».

К слову, сама модель признавалась, что не любит сравнений с Джоли. Хотя первыми это сходство заметили ее одноклассники.