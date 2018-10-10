Ростовчанка пострадала во время пожара в пятиэтажке

СЕГОДНЯ 08:50 2018-10-10T08:50:05+03:00

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9 октября в Ростове произошел пожар в жилом многоквартирном доме. По информации регионального управления МЧС, в 15:54 поступило сообщение о возгорании в пятиэтажке по улице Кременчугской, огонь распространился на площади в 6 квадратных метров. На тушение у спасателей ушло менее 20 минут.

В результате пожара пострадал один человек - жительница дома. На месте работали 17 сотрудников МЧС и 5 единиц техники.

- Уважаемые жители Ростова-на-Дону и области, напоминаем о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Помните, что от этого зависит ваша жизнь, жизнь ваших близких и сохранность имущества. В случае обнаружения пожара звоните по телефонам: с мобильного «101» или со стационарного «01», - обращается к гражданам ГУ МЧС по РО.

В этот же день горел частный дом в городе Донецке Ростовской области. На тушение ушло 15 минут, пострадавших нет.