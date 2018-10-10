Отопительный сезон стартовал в двух городах и девяти районах Дона

СЕГОДНЯ 08:57 2018-10-10T09:01:58+03:00

Изменить размер текста: A A

9 октября министерство ЖКХ Ростовской области сообщило о старте отопительного сезона в 11 территориях региона. Подача тепла на объекты социальной инфраструктуры уже началась в Верхнедонском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Миллеровском, Родионово-Несветайском, Тарасовском, Усть-Донецком, Чертковском и Шолоховском районах, а также в городах Донецке и Новочеркасске. В Верхнедонском районе отопление запустили уже повсеместно.

– В регионе запущены 193 котельные, теплоснабжением обеспечены 268 объектов социальной сферы, из них 73 здания лечебных учреждений, 115 детских садов, 55 школ и 25 детских домов, - рассказал министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер.

Чтобы оперативно ликвидировать возможные ЧП, коммунальщики сформированы 1044 аварийные бригады, это более 4 тысяч рабочих и 1163 единиц техники. Жители могут сообщить обо всех неисправностях при запусках систем отопления по телефону круглосуточной диспетчерской министерства ЖКХ Ростовской области:

(863) 240-13-79