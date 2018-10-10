Сезон охоты на фазана и вальдшнепа в Ростовской области открыт

СЕГОДНЯ 09:15 2018-10-10T09:19:11+03:00

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На Дону открылся сезон охоты на фазана и вальдшнепа, сообщают чиновники областного правительства. Стрелять этих птиц можно до 31 декабря по всему региону, за исключением особо охраняемых природных территорий.

- Охотникам необходимо помнить, что во время охоты на фазана запрещается добыча самок, а использование собак разрешается строго по породному назначению - подружейные собаки, лайки, охотничьи терьеры, таксы, - говорится в сообщении. - Разрешения на охоту на территории общедоступных охотничьих угодий выдаются министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области, а на закрепленные территории - охотпользователями.

Также до 31 декабря на Дону продолжается охота на водоплавающую дичь и серую ворону.

До 2 декабря - на серую куропатку.

31 октября завершается охота на перепелов, голубей и горлиц.

Добавим, что на территории донского региона обитают 33 вида млекопитающих и 39 видов птиц, которые подпадают под категорию охотничьих ресурсов.