2018-10-10T09:33:38+03:00
Спорт

Гандбольный «Ростов-Дон» одержал пятую победу в чемпионате России

В команде появился новый игрок
Илья БОГОМОЛОВ
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«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) – «Динамо-Синара» (Волгоград) — 35:23 (17:13). Фото: ГК «Ростов-Дон».«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) – «Динамо-Синара» (Волгоград) — 35:23 (17:13). Фото: ГК «Ростов-Дон».
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Гандболистки «Ростов-Дона» одержали пятую победу в отечественной Суперлиге. 9 октября девушки разгромили «Динамо-Синару» - 35:23.

- За минуту до окончания матча Маисса Пессоа совершает прекрасный сэйв! Соперник бросает с задней линии, и наш голкипер отбивает мяч ногой в падении – прямо как Акинфеев в серии пенальти в матче со сборной Испании на чемпионате мира-2018! - восторженно рассказали в пресс-службе ростовской команды.

В этой игре на площадку в составе донских красавиц впервые вышла воспитанница астраханской школы Милана Таженова, контракт с которой был подписан накануне. На 58 минуте она забила первый гол за «Ростов-Дон».

13 октября команда сыграет в Бресте с одноименным клубом во втором матче группового этапа Лиги чемпионов.

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