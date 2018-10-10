Местные Кокорин и Мамаев: вандалы с битой разгромили остановку в Ростове-на-Дону

СЕГОДНЯ 10:21 2018-10-10T10:26:23+03:00

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Вечером 9 октября группа подростков разбила стекла на остановочном комплексе на проспекте Стачки в Ростове. Утром жители площади Труженников увидели разгромленную остановку. В социальных сетях уже появилось видео с возможными виновниками происшествия.

- Время около 22:30. Проезжал мимо, увидел группу парней, скорее всего, подростков. У одного была большая черная бита, и он разбивал стекло на остановке! Я бы и сам разобрался, если бы ехал в их направлении. Поэтому хочу, чтобы этот позор увидели все! - пишет автор ролика.

Малолетние вандалы на пл Тружеников 9.10.2018 .Ростов-на-Дону Главный

Ростовчане в комментариях высказали много негатива в отношении вандалов. Правда, проскакивали и шутки о том, что это были местные Кокорин и Мамаев. Люди негодуют, что никто из очевидцев сразу не вызвал на место полицию. Стражи порядка, конечно, узнали об этом инциденте, но уже из публикаций в Интернете.

- По данному факту проводится проверка, - сообщили "КП" в пресс-службе главка донской полиции.