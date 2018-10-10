"Парковщики" с рынка "Темерник" попытались взять плату со съемочной группы телеканала

СЕГОДНЯ 10:56 2018-10-10T11:03:36+03:00

Изменить размер текста: A A

"Охранники" парковки, расположенной около рынка "Темерник", продолжают вымогать деньги за стоянку автомобилей. На этот раз они подошли со своими "платными услугами" к съемочной группе телеканала "Дон-ТР".

- Увидев камеры, "охранник" передумал брать плату и просто сбежал. При этом, у самих вымогателей нет никаких документов, а на их форме не видно знаков отличия, - сообщают телевизионщики. - К тому же, на парковке нет условий - дороги разбиты, парковочных карманов нет, забора или шлагбаума тоже. Нет предупреждающего знака. Чеков за аренду муниципальной земли не выдают. По словам юристов, брать плату за стоянку около "Темерника" незаконно.

"Комсомолка" уже не раз писала о незаконных действиях "парковщиков". Недавно произошел случай, когда их снял на телефон местный блогер. Мошенникам это не понравилось, и они начали проявлять в агрессию. В ответ парень достал пистолет (или муляж пистолета), но оружие не испугало противников - молодого человека просто закидали камнями.