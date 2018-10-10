2018-10-10T11:03:36+03:00
Общество

"Парковщики" с рынка "Темерник" попытались взять плату со съемочной группы телеканала

Мошенники продолжают законно обирать ростовчан
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Попытка взять плату с водителя телеканала. Стоп-кадр из сюжета канала "Дон-ТР".Попытка взять плату с водителя телеканала. Стоп-кадр из сюжета канала "Дон-ТР".
Изменить размер текста:

"Охранники" парковки, расположенной около рынка "Темерник", продолжают вымогать деньги за стоянку автомобилей. На этот раз они подошли со своими "платными услугами" к съемочной группе телеканала "Дон-ТР".

- Увидев камеры, "охранник" передумал брать плату и просто сбежал. При этом, у самих вымогателей нет никаких документов, а на их форме не видно знаков отличия, - сообщают телевизионщики. - К тому же, на парковке нет условий - дороги разбиты, парковочных карманов нет, забора или шлагбаума тоже. Нет предупреждающего знака. Чеков за аренду муниципальной земли не выдают. По словам юристов, брать плату за стоянку около "Темерника" незаконно.

"Комсомолка" уже не раз писала о незаконных действиях "парковщиков". Недавно произошел случай, когда их снял на телефон местный блогер. Мошенникам это не понравилось, и они начали проявлять в агрессию. В ответ парень достал пистолет (или муляж пистолета), но оружие не испугало противников - молодого человека просто закидали камнями.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Таганроге два человека отравились угарным газом
В Ростове-на-Дону 21-летний парень, угрожая пистолетом, отобрал шаурму
В Ростове-на-Дону разбилась хлебовозка с уснувшим водителем
«Ростелеком» принял участие в исторической реконструкции «Оборона Таганрога 1855 года»
Певица Слава прогулялась по Ростову-на-Дону, заправив джинсы в носки
Французский пианист даст бесплатный мастер-класс для ростовчан
Соцсети: из-за скачка электричества в нескольких квартирах Ростова-на-Дону сгорела техника
Местные Кокорин и Мамаев: вандалы с битой разгромили остановку в Ростове-на-Дону
Гандбольный «Ростов-Дон» одержал пятую победу в чемпионате России
Сезон охоты на фазана и вальдшнепа в Ростовской области открыт
Отопительный сезон стартовал в двух городах и девяти районах Дона
Ростовчанка пострадала во время пожара в пятиэтажке
«Красивее Джоли»: Третья жена футболиста Тарасова удивила поклонников вау-фото
«Ноги - отпад»: невеста Баскова назвала себя «кошкой на раскаленной крыше»
В Ростовской области около семи тысяч человек стали жертвами клещей
В Азовском районе произошла массовая авария
Баста пригласил ростовчан в кино
Платов сообщил о готовности к работе в зимний период