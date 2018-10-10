2018-10-10T11:15:23+03:00
Происшествия

Соцсети: из-за скачка электричества в нескольких квартирах Ростова-на-Дону сгорела техника

Горожане ищут способы возместить убытки
Илья БОГОМОЛОВ
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В социальной сети появилась жалоба на ЧП, которое произошло 8 октября в одном из жилых домов Ростова.

- Утром на Добровольского, 16 произошел мощный скачок электричества. В результате чего только в нашей квартире сгорели микроволновка, мультиварка, роутер, тв-приставка и много лампочек, - пишет пользователь Антон Т. - И так в каждой квартире: у кого-то компьютер, у других вообще загорелся телевизор. Что делать в такой ситуации? Можно ли кому-то предъявлять претензию и требовать компенсации?

В ответ мужчина получил ряд дельных советов.

- Независимую экспертизу каждой поломки, и в случае заключения, что это произошло от скачка, - в прокуратуру и в суд на электриков, - написал ростовчанин Константин Кострома.

- Мы оставили заявку в УК о произошедшем инциденте, технику сдали на экспертизу, получили решение экспертизы и стоимость ремонта. Написали заявление в УК с приложением решения, и нам компенсировали стоимость ремонта, - поделилась своим опытом ростовчанка Марина Ерофеева.

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