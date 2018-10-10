2018-10-10T11:57:25+03:00
Звезды

Французский пианист даст бесплатный мастер-класс для ростовчан

Маэстро Зекини исполнит произведения для левой руки
Илья БОГОМОЛОВ
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Максим Зекини.Максим Зекини.Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону
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Французский пианист и композитор Максим Зекини приехал в Ростов, чтобы дать концерт, а затем мастер-класс местным любителям музыки. Завтра, 11 октября, исполнитель покажет фортепианные произведения для левой руки. Встреча с ним состоится в 11:00 в кинозале Донской государственной публичной библиотеки. Вход свободный.

- Максим Зекини закончил две консерватории — в Лионе и Париже, является лауреатом премии «Призвание Блейстейн-Бланше», фонда Мейера и меценатства «Société Générale», участником фестивалей в Италии, Австрии, Германии, Великобритании, Южной Корее, Китае, Японии, Индии, Южной Африке и других странах, - рассказали организаторы мероприятия.

Данный музыкант сделал огромный вклад в фортепианный мир, особенно в репертуар для левой руки.

- Меня совершенно очаровала игра одной левой рукой, создающая впечатление полноценного выступления и дающая звучание целого оркестра, - признается пианист.

Кстати, концерт Максима Зекини состоится сегодня вечером, 10 октября, в Ростовской филармонии.

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