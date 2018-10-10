2018-10-10T12:24:44+03:00
Звезды

Певица Слава прогулялась по Ростову-на-Дону, заправив джинсы в носки

Артистка призналась, что полюбила левый берег Дона
Илья БОГОМОЛОВ
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Стоп-кадр из видео @nastya_slava, Instagram.Стоп-кадр из видео @nastya_slava, Instagram.
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Певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) выразила любовь к Ростову. 8 октября артистка дала здесь концерт, а спустя сутки сделала пост о городе.

- Ростов-на-Дону, просто нет слов... Одни эмоции! Самые позитивные, которые могут быть! Левый берег Дона теперь моя любовь на веки! - написала Анастасия в Instagram.

В ответ певица получила множество положительных отзывов о своем выступлении. Кроме самого концерта артистка совершила прогулку по набережной Дона и, надо сказать, попала в очень солнечный день. Но это не помешало ей заправить джинсы в носки.

- Это "ростовский стаил", - посмеялась она над своим внешним видом. - На самом деле "славский стаил". Я - вечномерзнущая бабуля.

nastya_slavanastya_slava
Ростов-Папа, Одесса-мама!!!! как же было классно!
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