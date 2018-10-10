2018-10-10T13:00:06+03:00
Общество

«Ростелеком» принял участие в исторической реконструкции «Оборона Таганрога 1855 года»

материал предоставлен ПАО «Ростелеком»
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&ensp;Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»
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«Ростелеком» поддержал проведение ежегодного военно-исторического фестиваля с сухопутно-морской баталией «Оборона Таганрога 1855 года». Главным подарком посетителям праздника от национального оператора связи стал бесплатный Wi-Fi, которым воспользовались более 1000 человек. Интерактивная площадка компании развернулась в самом центре событий, на Пушкинской набережной, у Каменной лестницы. Каждый желающий, авторизовавшись через sms, мог поделиться эмоциями этого уникального события и зафиксировать впечатления в лентах социальных сетей. Здесь же работали эксперты компании, представившие публике новые сервисы с обновленным брендом.

Историческое театрализованное действо охватило весь город. Помимо самой реконструкции зрители, среди которых было много иногородних и иностранных гостей, приняли участие в экскурсиях, конкурсах, концертах и мастер-классах. Все площадки праздника с утра до вечера знакомили гостей с мирной и военной жизнью Таганрога минувших эпох. В событии приняли участие более тысячи реконструкторов и артистов.

Сергей Алхасов, директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком»: «Управляемый Wi-Fi – самая востребованная услуга на крупных городских событиях. Она делает праздник современным, позволяет масштабировать впечатления и расширять знания о происходящем. Оборона Таганрога 1855 – триумфальный этап в истории, содержащий множество интересных фактов, которые можно снова и снова открывать для себя. Я рад, что благодаря нашим технологиям, каждый зритель фестиваля имел возможность не просто сделать яркие фото и поделился ими в мессенджерах, а еще и приобщиться к информации в интернет-статьях и роликах, посвященных осаде города».

В этом году фестиваль-реконструкция состоялся в третий раз и собрал рекордное количество зрителей – 40 тысяч человек.

Елена Сирота, автор идеи мероприятия и организатор реконструкции, депутат городской Думы Таганрога: «Главная цель фестиваля - напомнить о славной, но незаслуженно забытой странице родной истории. И нам это удалось. В подготовке к фестивалю участвовал весь город».

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