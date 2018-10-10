В Ростове-на-Дону разбилась хлебовозка с уснувшим водителем

СЕГОДНЯ 14:11 2018-10-10T14:18:56+03:00

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В социальной сети появились фотографии раскуроченного грузовика "ГАЗель", который попал в аварию на пересечении улиц Малиновского и Доватора в Ростове-на-Дону. Как сообщил очевидец, ДТП произошло сегодня утром, 10 октября. Машина с хлебом врезалась в столб, от удара пассажирскую часть кабины просто разорвало.

- Водитель заснул. Но все обошлось, пострадало только авто, - пишет свидетель аварии. - Если устали, лучше остановится и отдохнуть!

В комментариях под фото ростовчане пишут, что сегодня у водителя второй день рождения, но в то же время и жалеют его за разбитый грузовик и испорченный товар.

Полиция проводит проверку по данной аварии.