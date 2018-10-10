В Ростове-на-Дону 21-летний парень, угрожая пистолетом, отобрал шаурму

СЕГОДНЯ 15:19 2018-10-10T15:19:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростове-на-Дону задержали 21-летнего парня, которого считают причастным к нападению на продавца шаурмы. Согласно официальной версии, сначала молодой человек попросил сотрудника павильона, где готовили фаст-фуд, его бесплатно накормить, а услышав отказ, полез за оружием.

- Злоумышленник достал пневматический пистолет и стал угрожать, - рассказали в правоохранительных органах Ростовской области. - Забрав шаурму, он скрылся во дворах, а потерпевший сообщил о случившемся в полицию.

Судя по всему, голодный грабитель некоторое время ел, потому что задержали мужчину рядом с местом нападения (все случилось в Железнодорожном районе), после чего доставили в отдел полиции. В отношении него возбудили уголовное дело, а грозит ему до семи лет лишения свободы — стражи порядка квалифицировали его деяния как разбой.