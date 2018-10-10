В Ростове-на-Дону к двум годам приговорили сотрудника салона связи за продажу детализации звонков клиента

СЕГОДНЯ 15:37 2018-10-10T15:39:14+03:00

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В Октябрьском районе вынесли приговор уже бывшему сотруднику салона сотовой связи, которого обвиняли по двум статьям уголовного кодекса. Согласно официальной версии, он совершил неправомерный доступ к компьютерной информации и нарушил тайну «переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений».

- Оперативниками УФСБ России по Ростовской области установлено, что сотрудник салона сотовой связи, используя свое служебное положение, за денежное вознаграждение распечатал, сфотографировал и отправил неустановленному лицу детализацию соединений одного из абонентов, - рассказали в пресс-службе. УФСБ России по РО.

Когда об этом узнал потерпевший (речь шла о коммерческой конкуренции), он обратился за помощью в правоохранительные органы. А вот покупателя детализации звонков так и не вычислили.

Суд приговорил сотрудника салона сотовой связи к двум годам ограничения свободы, с работы его уволили сразу после скандала.