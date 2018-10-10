В братском городе Глазго Ростов-на-Дону перепутали с Москвой

СЕГОДНЯ 16:42 2018-10-10T16:43:24+03:00

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Шотландское электронное издание "Glasgow Live" опубликовало подборку городов-побратимов Глазго, среди которых, как известно, есть и Ростов-на-Дону. О южной столице сайт пишет, что связи с ней установлены, в основном, по линии образования.

- Каждый год студенты из Ростова посещают Кельвинский колледж, чтобы узнать о градопланировании и градостроительстве, - отмечает шотландский журналист Айзек Каллан.

Однако в качестве иллюстрации города-побратима в его статье используется необычная фотография. Если реку на ней и можно с натяжкой назвать Доном, то ночной вид московского Кремля даже не намекает, а прямо-таки кричит, что это не Ростов. Тем не менее, снимок подписан: "Rostov-On-Don at night".

Видимо, регулярные визиты шотландской делегации на Дон проходят недостаточно часто, либо очень короткие, либо приезжает один лорд-провост. В любом случае, у жителей Глазго слабое представление о том, как выглядит их братский город.

Добавим, что всего у Глазго восемь побратимов. С Ростовом он породнился в далеком 1986 году.