2018-10-10T17:24:07+03:00
Общество

Электрички, соединяющие Ростов-на-Дону с украинской границей, поменяли расписание

График поездов сдвинулся на несколько минут
Илья БОГОМОЛОВ
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С 15 октября поменяется расписание электричек, которые следуют из Ростова в Таганрог, а затем на станцию Успенскую (граница с Украиной). Об этом сообщает Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания.

Например, электричка № 6078 "Ростов — Таганрог-2" отправится из донской столицы в 12:15, но, начиная со станции Хапры, будет следовать раньше нынешнего графика и приедет на конечную – в 14:15 (вместо 14:20).

Также будет введен новый пригородный № 6311 "Успенская — Таганрог-2", стартующий в 13:09 и прибывающий в 14:29 (как раз к отбытию поезда № 6081 "Таганрог-2 – Ростов"). На остановках "Мебельный комбинат" и "Красный котельщик" стоянок у него не будет.

Изменения коснутся и упомянутой электрички № 6081. Она будет уезжать в 14:40 и прибывать в Ростов позже обычного – в 16:35 (вместо 16:24).

Позже нынешнего расписания будет отправляться и поезд № 6306 "Таганрог-2 — Успенская". Отправление в 14:48 (вместо 14:40), прибытие - на 16:10 (вместо 16:02).

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