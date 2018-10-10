В Ростовской области выросло число пожаров

СЕГОДНЯ 18:06 2018-10-10T18:07:02+03:00

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В среду, 10 октября, состоялась пресс-конференция с участием заместителя начальника ГУ я МЧС России по Ростовской области.

По словам Владимира Устина, с начала года в донском регионе на десять процентов выросло число пожаров. В частности, зарегистрировано 1742 возгорания, на которых погиб 131 человек, в том числе 5 детей. Травмы различной степени тяжести получили 202 человека.

Основные причины происшествий - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и электробытовых приборов (31,5% от общего числа), неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении (28,3%) и поджоги (14,2%).

- Имеет место рост количества людей погибших на пожарах на 40 % (7 человек, аналогичный период прошлого года – 5 человек, - отметил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы полковник Владимир Устин.