2018-10-11T10:04:47+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону арестовали пятерых молодых людей, которые напали на автоинспекторов

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В компании было шесть человек, арестовали пятерыхВ компании было шесть человек, арестовали пятерых
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Полиция Ростовской области распространила официальное сообщение об аресте молодых людей, которые накануне, 10 октября, во время конфликта с автоинспекторами порвали последним форму, а одна из девушек ходила по служебной машине ДПС.

- Судом им избрана мера пресечения – арест на 5 суток за административное правонарушение, - пояснили в ГУ МВД России по Ростовской области. - Материалы будут переданы в следственный комитет.

Не исключено, что в отношении молодых людей будет возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти.

Как стало известно "Комсомолке" из неофициальных источников, все началось со звонка прохожего, который сообщил, что пьяный человек управляет машиной. Очевидец назвал адрес, куда и приехали автоинспекторы. Они искали автомобиль и водителя, подходящих под описание, когда появилась пьяная компания молодых людей. Конфликт начался со словесной перепалки.

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