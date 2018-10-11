2018-10-11T10:45:46+03:00
Общество

Защиту прав потребителей в Интернете обсудят в Ростове-на-Дону

За одним столом соберутся чиновники, бизнесмены, сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора и представители общественности
Ольга ГОПАЛО
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В донской столице обсудят, как защитить права потребителей в на цифровом рынке товаров и услуг.В донской столице обсудят, как защитить права потребителей в на цифровом рынке товаров и услуг.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В четверг, 18 октября, в Ростове-на-Дону обсудят, как защитить права потребителей в на цифровом рынке товаров и услуг. В 11:00 в бизнес-центре «Лига Наций», что на Суворова, 91, состоится ежегодная региональная конференция «Защита прав потребителей в Ростовской области». Ее организатор - Департамент потребительского рынка Ростовской области.

В рамках конференции традиционно пройдет экспертная сессия, где за одним столом встретятся представители Правительства РО совместно со спикерами мероприятия обсудят наиболее значимые вопросы реализации потребительских прав, а также выявят основные тенденции развития электронной торговли в регионе. В числе участников - чиновники, бизнесмены, сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора и представители общественности. Им предстоит совместно выработать и внедрить новые практики по обеспечению и защите прав потребителей.

Кроме того, состоится и торжественное вручение уже традиционной премии «Потребитель, голосуй «ЗА!», победители которой были выбраны по результатам народного голосования.

Напомним, на Дону программа по защите прав потребителей функционирует уже десять лет. И за эти годы регион вошел в пятерку лидеров по уровню защищенности прав потребителей.

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