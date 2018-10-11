2018-10-11T10:45:53+03:00
Общество

В Таганроге откроется Российско-Кубинский научно-исследовательский центр

Соглашение будет подписано в стенах ЮФУ, а выпускники получат двойные дипломы
Ольга КУБЫШЕВА
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В субботу, 13 октября, в городе Таганроге состоится открытие Российско-Кубинского научно-исследовательского центра и Лаборатории перспективных компьютерных технологий. Они будут работать на базе Института компьютерных технологий и информационной безопасности Южного федерального университета. Соответствующее соглашение о сотрудничестве будет подписано в стенах донского вуза с ректором Университета компьютерных наук города Гаваны Мириам Никадо Гарсия.

Известно, что основными направлениями сотрудничества станут совместная научно-исследовательская деятельность в областях, представляющих взаимный интерес — таких как Computer Science, Software and Hardware Development, Robotics, Information Security, Artificial Intelligence, e-learning, Virtual Reality и др. Кроме того, будут проводится различные совместные научные, образовательные и культурные мероприятия, а по программам магистратуры и аспирантуры предусмотрена программа получения двойных дипломов.

Приглашаем представителей СМИ на церемонию подписания соглашения и на открытие лаборатории и научно-исследовательского центра.

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