В Ростовской области растет число заболевших ОРВИ

СЕГОДНЯ 10:58 2018-10-11T10:58:54+03:00

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В Ростовской области эпидемиологи подсчитали, что за неделю к медикам обратились свыше 12 тысяч пациентов с жалобами на высокую температуру, боль в горле, кашель и насморк. Известно, что это гораздо больше, чем неделю ранее. Однако цифры - ниже эпидемических порогов почти на треть. В Ростове-на-Дону - 3,4 тысячи заболевших, которым был поставлен диагноз ОРВИ. Однако вирусов гриппа зарегистрировано пока не было.

Кроме того, санитарные врачи озвучили, что уже больше 1,5 миллионов человек сделали прививки от гриппа. Это составляет 35,8 процента от численности всего населения области. Для того, чтобы создать иммунную прослойку необходимо привить 45 процентов жителей. Медики говорят, что прививка - единственный способ защититься от осложнений, которые может вызвать грипп. А еще советуют при первых признаках заболевания не заниматься самолечением, а обращаться к врачам.