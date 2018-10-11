2018-10-11T11:03:34+03:00
Здоровье

Самые распространенные ошибки, которые мы допускаем по отношению к своему организму

Игры со здоровьем опасны для жизни
Юлия ЛАНДЫШ
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Немахова Наталья Владимировна - главный врач медицинского центра "Эталон"Немахова Наталья Владимировна - главный врач медицинского центра "Эталон"Фото: Илья БОГОМОЛОВ
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Здоровье - основной показатель качества жизни, и с этим не поспоришь. Во всем мире долголетие считается общепризнанным мерилом высокого уровня медицины. Многие европейские страны могут похвастать развитой культурой пациентов, которые внимательно относятся к своему самочувствию, вовремя бьют тревогу и доверяются профессионализму врача вместо того, чтобы заниматься самолечением. Это - эталон грамотного подхода к своему здоровью.

Однако о таком поведении наших соотечественников зачастую можно только мечтать. Популярная модель в случае возникновения каких-либо проблем со здоровьем далека от идеала. Наверное, многим знакомы такие симптомы, как повышенная утомляемость, частые головные боли, снижение работоспособности, перепады настроения, раздражительность, постоянная сонливость и прочие неприятности со здоровьем. Казалось бы, сущие «мелочи», но таким образом организм подает сигналы, к которым обязательно нужно прислушаться.(читайте далее)

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