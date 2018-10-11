"Цвет настроения черный": невеста Баскова в мини поразила поклонников
«Мисс Россия» Виктория Лопырева - не только умница, но и красавица. На днях Посол ЧМ-2018 высказала свое мнение по поводу инцидента, в котором были замечены футболисты российской сборной и привела цитату из книги Льва Яшина. А несколько часов назад опубликовала фото, которое ввело ее поклонников в ступор.
Невеста Баскова в мини, продемонстрировала изящные ноги и поразила подписчиков в самое сердце. От комплиментов на ее странице в Инстаграм рябит в глазах: «Неотразимая девушка», «Шикарно выглядишь», «Вика, какая вы красивая и женственная. Восхищаюсь каждым вашим фото», «Изящная красивая милая». Были и такие, которые прокомментировали фото в духе «Цвет настроения черный».
Фото модели понравилось почти 37 тысячам Интернет-пользователей.