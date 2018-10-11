2018-10-11T11:46:51+03:00
Общество

"Цвет настроения черный": невеста Баскова в мини поразила поклонников

Народ осыпал красавицу Викторию Лопыреву комплиментами
ГОШЕВ Игорь
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«Мисс Россия» - не только умница, но и красавица. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.«Мисс Россия» - не только умница, но и красавица. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.
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«Мисс Россия» Виктория Лопырева - не только умница, но и красавица. На днях Посол ЧМ-2018 высказала свое мнение по поводу инцидента, в котором были замечены футболисты российской сборной и привела цитату из книги Льва Яшина. А несколько часов назад опубликовала фото, которое ввело ее поклонников в ступор.

Невеста Баскова в мини, продемонстрировала изящные ноги и поразила подписчиков в самое сердце. От комплиментов на ее странице в Инстаграм рябит в глазах: «Неотразимая девушка», «Шикарно выглядишь», «Вика, какая вы красивая и женственная. Восхищаюсь каждым вашим фото», «Изящная красивая милая». Были и такие, которые прокомментировали фото в духе «Цвет настроения черный».

Фото модели понравилось почти 37 тысячам Интернет-пользователей.

lopyrevavikalopyrevavika
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