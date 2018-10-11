«Вот это булки!»: откровенное фото звезды Playboy Марии Лиман залайкали в Интернете
Откровенное фото звезды Playboy Марии Лиман взорвало Интернет. На нем яркая брюнетка из Ростова-на-Дону в одних трусиках демонстрирует отменную фигуру. Всего за сутки под снимком больше тысячи «сердечек».
- С легким паром, - обратилась модель к подписчикам. - Какие планы после душа?
Однако вместо ответа на вопрос, поклонники стали писать красотке комплименты.
- Какая прекрасная, восхитительная, красивая, просто супер милашка! - написал один из них.
- Ты красотка неземная! - согласен с ним другой. - Прекрасны как утренняя заря на рассвете.
- Ты прекрасна, ты прелестна, обаятельна, чудесна! - стихами заговорил третий.
Были и те, кто выразился более простым языком в духе «Вот это булки!». Но многие назвали сексапильную модель воплощением сексуальности и «ангелом во плоти».