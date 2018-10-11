2018-10-11T12:05:35+03:00
Общество

«Вот это булки!»: откровенное фото звезды Playboy Марии Лиман залайкали в Интернете

Модель из Ростова-на-Дону назвали воплощением сексуальности
ГОШЕВ Игорь
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Модель из Ростова-на-Дону назвали воплощением сексуальности. Фото: Инстаграм Марии Лиман.Модель из Ростова-на-Дону назвали воплощением сексуальности. Фото: Инстаграм Марии Лиман.
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Откровенное фото звезды Playboy Марии Лиман взорвало Интернет. На нем яркая брюнетка из Ростова-на-Дону в одних трусиках демонстрирует отменную фигуру. Всего за сутки под снимком больше тысячи «сердечек».

- С легким паром, - обратилась модель к подписчикам. - Какие планы после душа?

Однако вместо ответа на вопрос, поклонники стали писать красотке комплименты.

- Какая прекрасная, восхитительная, красивая, просто супер милашка! - написал один из них.

- Ты красотка неземная! - согласен с ним другой. - Прекрасны как утренняя заря на рассвете.

- Ты прекрасна, ты прелестна, обаятельна, чудесна! - стихами заговорил третий.

Были и те, кто выразился более простым языком в духе «Вот это булки!». Но многие назвали сексапильную модель воплощением сексуальности и «ангелом во плоти».

liman_marialiman_maria
С легким паром Какие планы после душа?
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