2018-10-11T12:40:54+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону будут судить экс-инспектора отдела автотранспортного надзора за взятку в 90 тысяч рублей

Ему грозит до шести лет лишения свободы
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростове-на-Дону будут судить экс-инспектора отдела автотранспортного надзора за взятку.В Ростове-на-Дону будут судить экс-инспектора отдела автотранспортного надзора за взятку.
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Прокуратура сообщила об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу в отношении государственного инспектора отдела автотранспортного надзора. Согласно опубликованной информации, он попался на получении взятки.

- По версии следствия, 22 августа обвиняемый получил 90000 рублей за применение минимальных административных санкций в отношении взяткодателя, нарушившего требования законодательства в области транспортной безопасности, - пояснили в надзорном ведомстве.

Взамен на тот момент еще инспектор пообещал закрыть глаза еще и на отсутствие полиса обязательного страховании гражданской ответственности. О незаконном соглашении узнали сотрудники федеральной службы безопасности, которые разработали спецоперацию и взяли мужчину с поличным.

Если вина бывшего инспектора будет доказана в суде, ему грозит до шести лет лишения свободы и крупный штраф (от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки).

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